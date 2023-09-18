Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele için yıl sonunu işaret etti: Olumlu neticeleri alacağız

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

81 ilin tamamında hastanesi olmayan ilimiz yok. Şehir hastanelerimizi yaygınlaştırdık. Bazı ülkeler sağlıkta içine kapanık ilkeler geliştirdiler, bizde böyle bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajla salgını iyi yönettik. Salgın sonrası Türkiye'nin ekonomik öneminin arttığını görüyoruz.

"ABD İLE ÇOK BOYUTLU İLİŞKİMİZ VAR"

ABD gibi bir ülke ekonomisiyle her alanda dünyada farklı bir konuma oturmalı. ABD ile çok boyutlu ilişkimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.

"TAHIL KORİDORUNA HIZLA DÖNÜLMELİ"



Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli.

"GÜCÜMÜZ NATO ÜLKELERİ ARASINDA TAKDİR GÖRÜYOR"



NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.

"ÜLKEMİZDEKİ ANA MUHALEFET PARİSİNİN MÜLTECİLERE BAKIŞI ÇOK ACIMASIZ"



Mülteciler konusunda bazı ülkelerin bakışı olumlu. Türkiye olarak bizim de mülteciler bakışımız çok farklı. Ülkemizde ana muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız. Seçim dönemi 'Sınır dışı edeceğiz' tehdidi savurdular. Biz ev sahipliğimizi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. 600 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü. Gönüllü olarak dönmelerini sağlayacağız.



"FAS VE LİBYA FELAKETLERİNİN ACISINI BİZ BİLİRİZ"



6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.

Türkiye’nin, Cumhuriyetin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye’nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresini işaret etti. Bu konuda Avrupa Birliği’nin tavrının belirleyici olacağını özellikle belirtti. Türkiye-ABD ilişkilerinin ise gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlattı. ABD Başkanı Biden’la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini ortaya koydu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin de altını özellikle çizdi. Son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği “Dünya Beşten Büyüktür” tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu gelişmelerin kendisinin dillendirdiği “Dünya Beşten Büyüktür” tespitinin teyidi anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne serdi. Herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.