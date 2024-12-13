Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politika anlayışımızla sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024'e (Stratcom Summit 2024) yazılı mesaj gönderdi.

Sahasında bir dünya markası haline gelen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Kıtaların, iklimlerin, dillerin ve kültürlerin buluşup kaynaştığı güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

"İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temalı zirve boyunca yapılacak tartışmaların, firmalar, kurumlar ve tüm ilgililer için yeni ufuklar açacağına inandığını belirten Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Uluslararası alanda güçlü bir aktör olarak öne çıkan Türkiye'nin, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu diplomasi girişimlerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, mesajında "Karabağ'dan Balkanlar'a, Suriye'den Ukrayna'ya coğrafyamızın her köşesinde girişimci, çözüm odaklı ve insani hassasiyetleri gözeten dış politika anlayışımızla sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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"Türkiye İletişim Modeli, yenilikçi bir iletişim stratejisidir"

Türkiye'nin samimi duruşu ve fedakarane gayretleriyle zihinlerdeki yeri daha da belirginleşen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, adaleti, emniyeti ve hakikati merkezine alan bir iletişim anlayışıyla şekillendiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık devlet tecrübemizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla oluşturduğumuz Türkiye İletişim Modeli de bu anlayışın en önemli tezahürüdür. Türkiye İletişim Modeli, ekonomiden kültür ve sanata, dış politikadan turizme, sanayi ve teknolojiden eğitime uzanan geniş bir yelpazede ülkemizin asıl potansiyelini göz önünde bulunduran yenilikçi bir iletişim stratejisidir. Türkiye İletişim Modeli, güçlünün değil, haklının sesini duyurmak için cesur ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeyen bir yaklaşımın ürünüdür. İletişim Başkanlığımız, TRT'miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretleriyle, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne devam eden katliamından bütün dünyanın haberdar olmasını sağlamak, bu yaklaşımın en somut çıktılarından biri olmuştur."

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Erdoğan, gerektiğinde hayatları pahasına hakikatin kitlelere ulaşması için gayret gösteren medya mensuplarını şükranla, İsrail'in saldırılarında vefat eden gazetecileri de rahmetle andı.

"Yeni teknoloji uzmanlarımızı ve girişimcilerimizi yetiştirecek programlarımızı hayata geçiriyoruz"

Bir tarafta bunları yaparken, diğer tarafta da son döneme damgasını vuran yapay zeka ve dijital teknolojilerin özellikle iletişim sektörüne sağladığı imkanları ve taşıdığı riskleri de tahlil etmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, küresel bir güvenlik sorununa dönüşen dezenformasyon ve manipülasyonun yayılmasına sebep olmakta, gençlere yönelik olumsuz içeriklerin yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi bu konuda da adaleti, ahlakı, vicdanı, insan haklarını gözeten küresel bir yapay zeka anlayışının güçlendirilmesini istiyor ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz çerçevesinde yeni teknoloji uzmanlarımızı ve girişimcilerimizi yetiştirecek programlarımızı hayata geçiriyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun düzenlenmesinde emeği bulunanları da tebrik etti.