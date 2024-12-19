Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi için Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.