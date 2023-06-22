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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

22.06.2023 - 12:58 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'deki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı