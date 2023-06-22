Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Özel’den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'deki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 50 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıladı.