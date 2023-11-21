CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir'e gitti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Cezayir CumhurbaÅŸkanÄ± Tebbun'un daveti Ã¼zerine Ã¶zel uÃ§ak 'TUR' ile Cezayir'e gitti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat IÅŸÄ±khan, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Ä°brahim YumaklÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ± Metin KÄ±ratlÄ±, Ankara Valisi Vasip Åžahin ve diÄŸer ilgililer uÄŸurladÄ±. ErdoÄŸan'a, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Mahinur Ã–zdemir GÃ¶ktaÅŸ, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim KalÄ±n, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun ve CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ eÅŸlik etti. (DHA)

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