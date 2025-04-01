Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş'in cenazesine katıldı

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Abiş için bugün, Gölcük ilçesi Ulaşlı Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Abiş'in yakınları katıldı. Burhan Abiş, Ulaşlı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiş ailesine taziye dileklerinde bulundu.