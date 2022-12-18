Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle Katar'ın başkenti Doha'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılacak, Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını izleyecek.

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

TRT Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.