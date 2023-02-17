Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Komsiç, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. (DHA)