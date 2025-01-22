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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da Gültekin ailesine taziye ziyareti

22.01.2025 - 14:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da Gültekin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katılmak üzere Bolu'ya gitti. Erdoğan, yakınlarını kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'ya yapacağı ziyareti İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boluda Gültekin ailesine taziye ziyareti

GÜLTEKİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Erdoğan ardından Gültekin ailesinin cenaze namazını kılmak üzere camiye geçecek.

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