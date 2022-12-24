Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklayacak! Gözler kritik Kabine toplantısına çevrildi

Kabine toplantısı öncesinde EYT'li olmak için gün sayan birçok kişi toplantı tarihini araştırıyor. Yapılacak olan kabine toplantısının gündeminde EYT) düzenlemesine ilişkin son durum, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her 2 hafta da bir gerçekleştirilen kabine toplantısının tarihi sorgulanıyor. Buna göre; bu yılın son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da yapılacak. 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Kabine toplantıları 2 haftada bir gerçekleştiriliyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yapılacak kabine toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor. EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor. Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

PAZARTESİ YENİ MÜJDE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Miting alanındaki vatandaşların ellerinde taşıdıkları Kızıl Elma maketlerini gören Erdoğan, "Maşallah uçaklar ellerinizde. Kızıl Elma’yı almışsınız ve Kızıl Elma ile beraber uçuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kışının ve soğuğunun meşhur olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığımız doğal gaz yatırımları değerli kardeşlerim yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımız yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.