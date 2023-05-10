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Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da Necat Nasıroğlu Külliye açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı

10.05.2023 - 17:30 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman’da Necat Nasıroğlu Külliye açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Necat Nasıoğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

 

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