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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı, Mustafa Varank o anları paylaştı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı.

30.06.2023 - 12:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı, Mustafa Varank o anları paylaştı

Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı.

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