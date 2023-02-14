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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD merkez binasında toplandı.

14.02.2023 - 15:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin deprem gündemiyle toplanacağını bildirmişti.

Oktay, “Yarın (bugün) kısmet olursa Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabinemizi topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler” dedi. Kabine toplantısı, Erdoğan başkanlığında AFAD Merkez binasında saat 15.00’te başlayacak. " ifadelerini kullanmıştı.

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