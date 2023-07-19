Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! İki ülke arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretlerinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan daha sonra ise 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE BAE ARASINDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 13 yeni anlaşma imzalandı.

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon,

Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası,

Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

“ANA GÜNDEM EKONOMİ”

Bu görüşmeler çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda çıkmış olduğu ziyaretlerin en kalabalığı. Çok sayıda iş insanı, bakanlar, devlet kadrolarından önemli isimler var. Elbette ana gündem EKONOMİ. Ekonomi başlığı altında; teknoloji, savunma sanayi, turizm, enerji var. Pek çok sayıda iş insanı burada. Yatırımlar konuşuluyor, iş birlikleri yapılıyor, anlaşmalar imzalanıyor. Aynı zamanda iletişim alanında da anlaşma yapıldı. İlk gün Türkiye-Suudi Arabistan arasında iletişim başkanlığı tarafından bir anlaşma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşamki önemli görüşmelerin ardından burada kalacak ve yarın da KKTC'ye geçecek. Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle törene katılacak. Orada da önemli mesajlar vermesi bekleniyor.