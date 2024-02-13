GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

13.02.2024 - 12:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi.

BAE DEVLET BAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bu ilimiz kalp hastalıklarında ilk sırada! Dikkat: Türkiye'nin kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk 10 şehir belirlendi!

    Bu ilimiz kalp hastalıklarında ilk sırada! Dikkat: Türkiye'nin kalp-damar hastalıkları ölümünde ilk 10 şehir belirlendi!

    Bakan Uraloğlu: Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi yaklaşık 3 saat

    Bakan Uraloğlu: Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi yaklaşık 3 saat

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar