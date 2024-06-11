Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı.

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün görüşmeye ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:

Görüşme Külliye'de gerçekleşti. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş önceki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü ve teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan da talebi olduğu biliniyordu. O açıklamadan sonra kendisine randevu verilmişti. Bugün o kabul oldu.