CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Avrupa BirliÄŸi ile gerekirse yollarÄ± ayÄ±rabiliriz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, New York'ta dÃ¼zenlenecek BirleÅŸmiÅŸ Milletler 78'inci Genel Kurulu genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmak Ã¼zere Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne gitti. 20 EylÃ¼l'e kadar sÃ¼recek ziyareti Ã¶ncesi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Â

GUTERRES'Ä°N TESPÄ°TÄ°NE BÄ°Z DE KATILIYORUZÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã¼yesi tÃ¼m Ã¼lkelerin temsil edildiÄŸi genel kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine 150'den fazla Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanÄ± dÃ¼zeyinde katÄ±lÄ±mÄ± bekleniyor. Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde son derece yoÄŸun bir temas ve toplantÄ± trafiÄŸimiz olacak. Bu yÄ±lki Genel Kurul genel gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, 'GÃ¼venin Yeniden Tesisi ve KÃ¼resel DayanÄ±ÅŸmanÄ±n Yeniden CanlandÄ±rÄ±lmasÄ±' temasÄ±yla yapÄ±lÄ±yor. Genel kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 19 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kuruluna hitap edeceÄŸim. KonuÅŸmamda kalkÄ±nmadan, insani yardÄ±mlara, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ±ndan kÃ¼resel dayanÄ±ÅŸmanÄ±n yeniden tesisine kadar attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlara dikkat Ã§ekeceÄŸim. Bu vesileyle uluslararasÄ± gÃ¼ndemdeki temel meselelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimizi paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca mevcut kÃ¼resel sÄ±namalar karÅŸÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye'nin oynadÄ±ÄŸÄ± kritik rolÃ¼ vurgulayacaÄŸÄ±z. Bir sÃ¼redir her platformda dillendirdiÄŸimiz dÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r tespitimizin daha fazla kabul gÃ¶rmesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri SayÄ±n Guterres bu konuda Ã§ok net bir tavÄ±r ortaya koydu. SayÄ±n Genel Sekreterin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± kurulan yapÄ±larÄ±n bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nÄ± yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± tespitine biz de katÄ±lÄ±yoruz. Bunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde kendisine de bizzat ifade edeceÄŸim. Genel kurul marjÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreterinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeden mevkidaÅŸlarÄ±mla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim. Ziyaretimizde Amerika'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte soydaÅŸ topluluklarla da bir araya geleceÄŸiz. Ziyaretim Ã§erÃ§evesinde ayrÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu temsilcileriyle de istiÅŸarelerimiz olacak. Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n seÃ§kin Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ± noktasÄ±nda atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ± ele alacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. Â

MERKEZ BANKAMIZIN BRÃœT REZERVLERÄ° 120 MÄ°LYAR DOLARI GEÃ‡TÄ°Â



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlkemizde 14 ve 28 MayÄ±s SeÃ§imlerinin demokratik olgunluk iÃ§inde tamamlanmasÄ±nÄ±n iÅŸ Ã§evrelerinin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ilgisini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Gerek kabinemize, gerek ekonomideki kurmay kadromuza, gerekse kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Orta Vadeli Programa uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar bÃ¼yÃ¼k gÃ¼ven duyuyor. Sadece son Ã¼Ã§ ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlÄ±k bir artÄ±ÅŸ oldu. BugÃ¼n itibariyle Merkez BankamÄ±zÄ±n toplam brÃ¼t rezervleri 120 milyar dolarÄ± geÃ§miÅŸ bulunuyor. DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama Ã¼lkemize duyulan gÃ¼venin bir baÅŸka Ã¶rneÄŸidir. Ä°nÅŸallah buna yakÄ±nda yenileri eklenecek. TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n tesisi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik hamleler de takdirle karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ãœlkemize karÅŸÄ± oluÅŸan bu mÃ¼spet havayÄ±, yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve cari fazla yoluyla kaliteli bÃ¼yÃ¼me hedefimize katkÄ± yapacak bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmek istiyoruz. TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± vizyonumuzu hayata geÃ§irmek iÃ§in iÃ§eride ve dÄ±ÅŸarÄ±da her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶steriyoruz, gÃ¶stereceÄŸiz" dedi. Â

ONLAR DÄ°DÄ°ÅžMEYE DEVAM ETSÄ°NLERÂ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "KÃ¼resel sistemde taÅŸlarÄ±n yerinden oynadÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemi Ã¼lkemiz ve milletimiz adÄ±na fÄ±rsata Ã§evirmekte kararlÄ±yÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§te kavgadan, tartÄ±ÅŸmadan ve Bizans'Ä± Ã§Ä±rak Ã§Ä±kartacak taht oyunlarÄ±ndan baÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±ramayanlarÄ± ise kendi hallerine bÄ±rakacaÄŸÄ±z. VarsÄ±n onlar didiÅŸmeye, birbirlerine laf yetiÅŸtirmeye devam etsinler. VarsÄ±n onlar koltuklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in daha dÃ¼ne kadar savunduklarÄ± tÃ¼m ilkeleri ayaklar altÄ±na alsÄ±n. Biz bunlara asla Ã¶nemsemiyoruz. Biz son 21 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi yine sadece iÅŸimize bakÄ±yoruz. TÃ¼m vaktimizi ve enerjimizi milletimize hizmet iÃ§in sarf ediyoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra da aynÄ± hassasiyetle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Ziyaretimizin ve yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¼lkemiz, millet ve tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi. Â



KARABAÄž KONUSUNDA DÃ–RTLÃœ GÃ–RÃœÅžME TEKLÄ°FÄ°NDE BULUNDUKÂ



ToplantÄ±da gazetecilerin de sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan, bir gazetecinin KarabaÄŸ konusunda Ermenistan'Ä±n tutumunu nasÄ±l buluyorsunuz sorusuna ÅŸÃ¶yle cevap verdi: Â



"Bizim Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde Ã¼Ã§lÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifimizi kendilerine ilettik. Biz dÃ¶rtlÃ¼ bir teklifte bulunduk. 'Yani deÄŸiÅŸik buralarla ilgisi alakasÄ± olmayan liderleriyle deÄŸil, gelin ÅŸu anda iÅŸin iÃ§inde olan SayÄ±n Putin, SayÄ±n Aliyev ÅŸahsÄ±m ve PaÅŸinyan hep birlikte dÃ¶rtlÃ¼ olarak bÃ¶yle bir toplantÄ±yÄ± yapalÄ±m. AdÄ±mÄ± da ona gÃ¶re atalÄ±m diye bÃ¶yle bir teklif de bulunduk. HenÃ¼z bize olumlu, olumsuz bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmadÄ±. Ve konuyla ilgili SayÄ±n Aliyev'le de bunu daha da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz, olgunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z ve geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz."

ORADA TEMSÄ°LCÄ°LER MECLÄ°SÄ° VARSA BENÄ°M DE PARLAMENTOM VAR



Ä°sveÃ§'in NATO Ã¼yeliÄŸi ve Ã¼lkelerinde devam eden PKK'lÄ±larÄ±n gÃ¶sterileri konularÄ± sorulan ErdoÄŸan, "Bu konuda Ã¶zellikle BatÄ± ikide bir 'Ä°sveÃ§, Ä°sveÃ§, Ä°sveÃ§' diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararÄ± vermedikten sonra bizim kalkÄ±p da yolda yÃ¼rÃ¼rken 'evet' veya 'hayÄ±r' dememiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–ncelikle Ä°sveÃ§ Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getirmesi lazÄ±m. Peki ÅŸu anda Ä°sveÃ§ Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yerine getiriyor mu? Bize ikide bir ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ä°ÅŸte yasa hazÄ±rladÄ±lar. YasayÄ± hazÄ±rlamak yetmez. YasayÄ± uygulamak gerekir. Åžu anda Ä°sveÃ§ ister anayasa ister yasa, ne deÄŸiÅŸikliÄŸi yaparsa yapsÄ±n. Ama kalkÄ±p da terÃ¶ristleri Ä°sveÃ§ polisinin korumasÄ± altÄ±nda gÃ¶steriye sevk ediyorlarsa, bu ne demektir? Bunlar gÃ¶revini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terÃ¶r eylemleri Stockholm caddelerinde devam ediyor demektir. O zaman bize verilen sÃ¶zler tutulmuyor. Bize verilen sÃ¶zler tutulmadÄ±ÄŸÄ± zaman benim parlamentom bu konuda nasÄ±l bir tavÄ±r takÄ±nÄ±r onu herkes takdir etsin. Yani F-16'larla ilgili ne deniyor? Ä°ÅŸte temsilciler meclisi karar vermeden bu olmaz. Tamam. Åžimdi orada temsilciler meclisi varsa benim de parlamentom var. Parlamentomun nasÄ±l bir karar vereceÄŸini ben kestirip atamam. Sevk etmekse biz bÃ¶yle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz. Ama parlamentomuzdan nasÄ±l bir karar Ã§Ä±kar o parlamentomuzun takdirindedir" ifadelerini kullandÄ±. Â

AVRUPA BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'YLE GEREKÄ°RSE YOLLARI AYIRABÄ°LÄ°RÄ°Z



Avrupa Parlamentosu'nun 2022 TÃ¼rkiye raporunun kabul edilmesiyle ilgili ErdoÄŸan, "Benim deÄŸerlendirmemi Ã§ok aÃ§Ä±k net Ã¶ÄŸrenmek istiyorsanÄ±z, Avrupa BirliÄŸi TÃ¼rkiye'den kopmanÄ±n gayreti iÃ§erisinde. Avrupa BirliÄŸi'nin TÃ¼rkiye'den kopuÅŸ hamlelerini yaptÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nem iÃ§erisinde biz de bu geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirmelerimizi yaparÄ±z ve bu deÄŸerlendirmelerden sonra da Avrupa BirliÄŸi'yle gerekirse yollarÄ± ayÄ±rabiliriz" dedi. Â