Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes kararı kağıtta kalmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler ve Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar ele alındı. Erdoğan ve Sanchez ikili ve heyetlerarası görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti.

SANCHEZ: GAZZE KONUSUNDA ORTAK GÖRÜŞLERİ PAYLAŞIYORUZ

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Sanchez, "Türkiye ile İspanya örnek iki ülkedir. Yıllık 20 milyar dolar hedefine ulaşma hedefi belirlemiştik, bunun önümüzdeki aylarda aşılacağını düşünüyoruz. Aramızdaki işbirliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile AB arasındaki rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Her iki ülke de barışa odaklı çalışmaya devam ediyor. Gazze konusunda acil ihtiyaçlarımızda ortak görüşleri paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN FİLİSTİN KARARI ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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"İspanya hükümet başkanı kıymetli dostum Sayın Pedro Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bugünkü toplantımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak.

740'dan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Hükümetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut iş birliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve ticaret ortak komitemizin üçüncü toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz. İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğimizi ve savunma sanayii ilişkilerimizi detaylı şekilde gözden geçirdik. İspanya 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor.

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İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi bilen, üyelik sürecine en başından beri destek veren dostlarımızdandır. Sayın hükümet başkanı ile Avrupa'da artan İslam düşmanlığını ele aldık.

İstişarelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler de odağımızda yer aldı. İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı alması çok önemli, dirayetli duruşundan dolayı Sanchez ve İspanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Filistin'i tanıma kararına diğer ülkelere örnek olmalı. İki ülke olarak sorunun çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü BM'de alınan kararın uygulanmasını takip edeceğiz.

Rusya Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna için kapsamlı bir barışın tesisinin müzakerelerle mümkün olduğunu bir kez daha dile getirdim."

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SORU CEVAP

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak, bölgemize huzur getirecek her karar ve planı olumlu değerlendiririz. Önemli olan bunların samimi bir şekilde ele alınması, kağıtta kalmaması. Biz başından beri akan kanın durması gerektiğini söyledik. Temaslarımız şu anda da sürüyor.

Başta ABD olmak üzere güvenlik konseyi kararın arkasında durup İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu süreç böyle devam etmeyecek. Temennimiz İsrail'in bu saldırılardan artık vazgeçmesi. Süreci yakından takip ediyoruz.

TÜRKİYE-İSPANYA ARASINDAKİ SAVUNMA ANLAŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Birinci sırada TGC Anadolu ile adım attık. Şimdi bir üst segmente geçelim istiyoruz. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor. İnsansız hava araçlarında yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Türkiye bu konuda daha ileri adımları atmak istiyor. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak.

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Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'da katıldı. Görüşmeler sonrası Türkiye ile İspanya arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.