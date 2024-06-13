Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı

Türkiye-İspanya 8. Hükûmetlerarası Zirvesi nedeniyle bulunduğu İspanya’nın başkenti Madrid’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte Türkiye-İspanya İş Formu’na katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye ve İspanya arasındaki köklü ve güçlü ilişkilerin, iş dünyasının attığı cesur ve vizyoner adımlardan beslendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür. Son yıllarda gerek Kovid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir” dedi.

“TİCARET HACMİMİZ ON KAT ARTIŞLA 19,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda, ekonomik ve ticari ilişkileri kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusunda olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz hükûmetlerarası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm, bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene yaklaşık on kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkıları ile çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya’nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye’de en çok yatırım yapan altıncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur.”