Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de törene katılacak

TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı nedeniyle bazı illerde yapılması planlanan konser ve eğlence programları iptal edilirken, diğer etkinlikler planlandığı gibi yapılacak. Kutlamalar kapsamında başkent Ankara’da geçit töreni düzenlenecek. İstanbul’da SOLOTÜRK, İzmir’de ise Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ise 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak. 29 Ekim’de devlet erkânının ilk adresi her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak.

BEŞTEPE’DE RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de düzenlenecek törene katılacak. Buradaki törenin ardından Beştepe’ye geçerek, tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe’de resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.

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