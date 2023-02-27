Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Şehirleri 1 yılda ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.

Hemen kolları sıvadık ve yeni konutların inşası için çalışmalara başladık.

Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız.

Aç, açıkta, sahipsiz, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz.

Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.

Allah'ın izniyle bir yıl içinde sizleri yeni yuvanıza kavuşturacağız.

Bizim kadar kısa sürede toparlanan ülke olmamıştır. Şehirler 1 yılda ayağa kalkacak.

ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Adıyaman’da önce konteyner kentte vatandaşlarımızla bir araya geldik sonrasında kanaat önderleri ile görüştük. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler yaklaşık 10 bin artçı ile yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kalanların yaralarını sarmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık, yeni konutlar için çalışmaya başladık. Adıyaman’da 50 bin konut ve köy evi yapacağız sayı artabilir. Bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.

Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04:17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da istediğimiz etkinlikte çalışma gerçekleştiremedik. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Bu yüzden sizden helallik istiyoruz.Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiye enkaz kaldırma işlemeri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

"50 BİN KONUT YAPILACAK"

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Yapılan konutlar 4 katı geçmeyecek. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500’e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman’da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman’da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

TOKİ binaları hamd olsun depremden yüz akı ile çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistem ile yapacağız. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, sosyolojisine göre atıyoruz. Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarına asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Depremde zarar gören şehirlerdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi ihya edeceğiz.

"ATA YURDUNUZU ASLA KALICI OLARAK TERK ETMEYİN"

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy, ahırın yerine modern ve daha iyisini yapacağız. Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum. Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üzerinden nasıl geldiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum.

Van’da Bingöl’de Malatya’da bunları nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Ülkemizin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyaman kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalı kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Sarmalı kıyılmış tütündeki %55 olan ÖTV’yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkânı bulabilecektir. Bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç hafta içinde yürürlüğe girecektir.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermiştirlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzılda yeni bir hayata kavuşturacaktır.