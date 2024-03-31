Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı (31 Mart Pazar)? Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak ve açıklama yapacak?

Türkiye’de yaklaşık 61 milyon kişi bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti. Sandıklar açılmaya Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını paylaşmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta açıklama yapacak?

Erdoğan bugün saat kaçta konuşacak ve açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 00.30'da balkon konuşması yapması bekleniyor.

Telefon trafiği yaptı

Öte yandan Erdoğan, yerel seçim sandıkları açılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hollanda Başbakanı Rutte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

letişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev’e teşekkür etti.

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