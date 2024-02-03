Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Hatay'ın ilçe adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da ilçe adayları tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Öntürk olduğunu açıkladıklarını belirtti. Erdoğan, Öntürk'ü sahneye davet etti. Erdoğan, "Mehmet kardeşimizin Hataylıların teveccühüne mazhar olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay, garip kaldı, mahsun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra bad-el harab-ül basra oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız" dedi.

'HATAY, CHP ZİHNİYETİNİN ELİNDE HEDER OLDU'

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Hatay'ın uzun bir CHP zihniyetinin elinde heder olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini bundan 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikle ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerinde olduğu gibi Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz. Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Maddi ve manevi desteklerle aile müessesesini korumak vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın temelinde çevreye ve tabiata duyarlı yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak vardır. Mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş huzur, güvenli kentler kurmak vardır. Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğum büyüdüğü yerde kalmasını teşvik etmek vardır. Amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir. Şehrin topyekûn kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız" diye konuştu.

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'6'LI MASANIN YERİNDE YELLER ESİYOR'

Liderlerinin bir dönem birlikte şehirleri gezdiğini ifade ettiği 6'lı masanın dağıldığını belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara, tüm çelme takma girişimlerine rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Çünkü biz günlük çıkarlar etrafında değil ortak değerler etrafında bir araya geldik. Şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına karşı milli iradeyi korumak, milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak gayesiyle kurulmuştur. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında güçlerini birleştirenlerin ittifakıdır. Bizde küçük hesaplar olmaz. Bizde kendi çıkarını ülkenin menfaatinin üstünde görme gafleti olmaz. Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlar demlenmek olmaz. Bizde siyasi kariyeri için tüm ilkelerini tezgâha koyan işportacı siyaset anlayışı asla ve asla olmaz. Bizim için asıl olan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Bizim için asıl olan şehirlerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşmasıdır. Bizim için asıl olan her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Bu uğurda verdiğimiz ve başarıya ulaştırdığımız her mücadeleyi şeref payemiz olarak görüyoruz. Böyle bir hassasiyeti olmayanların durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Siyaseti millet için değil de kendi ikballeri için yapanların içler acısı hali ortadadır. 8 ay öncesine kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Bugün bakıyorsunuz hepsi de birbirine düşman kesildiler. 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar 13. Cumhurbaşkanımız diye adeta pamuklara sardıkları adayı, bugün Ankara'da bir ofisin 4 duvarı arasına hapsettiler. Aylar boyunca illeri beraber gezmişler. Beraber video çekmişler. İşin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi kazanıyoruz yalanını beraber söylemişlerdir. Sonra ne oldu? Yenilginin faturasını tek bir kişiye kesip el birliğiyle kendilerini temize çıkardılar. Meselenin trajikomik yanı Bay Kemal'in gemisini ilk terk edenlerin CHP listelerinden meclise sokarak en büyük iyiliği yaptığı siyasi yan kesiciler olmasıdır" diye konuştu.

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'AYNI YERDE DİMDİK DURUYORUZ'

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CHP ve eski ortakları arasında ne olup bittiği, hangi tartışmaların yaşandığının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz dün neyi savunuyorsak, bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzülüyoruz. Beklentilerine cevap bulamayan muhalif seçmen de siyaset kurumuna karşı bir güvensizlik oluşuyor. Bundan da en büyük zararı demokrasimiz görüyor. Böyle bir tabloya seyirci kalamayız. Cumhur İttifakı olarak kendilerini muhalif sıfatıyla tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak onların da siyasi taleplerine çözüm üretmek onlara da umut vermek cesaret aşılamak mecburiyetindeyiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim yolumuz kardeşlik yoludur, muhabbet yoludur. 85 milyonun birlik ve dirliğini sağlama yoludur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Hatay ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıttı. (DHA)

İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Altınözü Belediye Başkan Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkan Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkan Adayı: Değer Tultak

Belen Cumhur İttfakı Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gün

Defne Belediye Başkan Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Ömer Oğuz Uçar

Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Selman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan adayı: Seyit Ali Aslan



Yayladağı Belediye Başkan adayı: Mehmet Yalçın