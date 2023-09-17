GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de büyük coşkuyla karşılandı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de büyük coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Millletler'in (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında çiçeklerle karşılandı.

17.09.2023 - 10:55 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de büyük coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Millletler'in (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

YOĞUN İLGİ İLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Daha sonra Türkevi'ne geçen Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı.

Merkez Bankası faiz için kararını verecek! İşte piyasalarda son durum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMerkez Bankası faiz için kararını verecek! İşte piyasalarda son durumHaberin Tüm Görselleri

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde büyük coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

Araba fiyatlarında sürpriz gelişme! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAraba fiyatlarında sürpriz gelişme! İşte en ucuz sıfır araba fiyatları...Haberin Tüm Görselleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

 

GÜNCEL HABERLER

İngiliz gazeteden BM zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye analizi

İngiliz gazeteden BM zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye analizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de büyük coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de büyük coşkuyla karşılandı

Merkez Bankası faiz için kararını verecek! İşte piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz için kararını verecek! İşte piyasalarda son durum