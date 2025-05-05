Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GAZZE'DE BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığının üstünde duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

TRUMP'A TÜRKİYE DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

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TRUMP: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VAR

ABD Başkanı Trump ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve bölgesel konularda görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Türkiye'ye davet etti. Ben de kendisini Washington'a davet ettim. Kendisiyle çok iyi bir ilişkim var" dedi.