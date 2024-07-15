Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan '15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla, hükmetle muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci seneidevriyesindeyiz. Milletimizin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız.

Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti için tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye ağrında mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİN DESTANSI MÜCADELESİNİ İFTİHARLA HATIRLIYORUZ"

Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik.

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Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız. Şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile anlatacağız.

"TİYATRO DİYENLERİ KIYAMETE KADAR AFFETMEYECEĞİZ"

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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