Cumhurbaşkanı Ankara mitingi ne zaman 2024, 23 Mart Ankara mitingi saat kaçta? Ak Parti Ankara mitingi nerede?

Cumhurbaşkanı Ankara mitingi saat kaçta, ne zaman, nerede? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimleri kapsamında mitinglerine 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başladı. Zonguldak'ın yanısıra bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyon ve Denizli'de miting düzenledi.

ANKARA MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

AK Parti yerel seçimler kapsamında 23 Mart Cumartesi günü Ankaralılar ile bir araya gelecek. Ankara Erdoğan mitingi 23 Mart'ta saat 13.30'da başlaması planlanıyor.

AK PARTİ ANKARA MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin saat kaçta ve nerede olacağını açıkladı. Turgut Altınok, ''Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek Büyük Ankara Mitingi’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Tarih: 23 Mart Cumartesi

Saat: 13.30

Yer: Başkent Millet Bahçesi