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Cumhurbaşkanı adayları neden imza topluyor? 2023 Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?

Cumhurbaşkanı adayları neden imza topluyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilen adayların imza toplama süreci devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener geçtiğimin günlerde imza toplama sürenin anlık takip edileceğini açıklamıştı.

24.03.2023 - 00:12 |
Cumhurbaşkanı adayları neden imza topluyor? 2023 Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 27 Mart 2023'te sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin anlık olarak takip edileceğini açıkladı. Bu seçimde ilk kez uygulanacak sistemle Cumhurbaşkanı adaylarının kaç imza topladığı anlık olarak takip ediliyor. Peki Cumhurbaşkanı adayları neden imza topluyor?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI NEDEN İMZA TOPLUYOR?

Seçmen tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarka gösterilen adayları en az 100 bin imza toplamak zorunda. İmza toplama süreci 21 Mart'ta başladı. 11 adayın ismi kabul edildi. İmza toplama süreci 27 Mart 2023'te sona eriyor.

2023 CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

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