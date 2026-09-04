CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026? Eskişehir, Konya, Adana, İzmir ve il il cuma namazı saatleriCUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026? Eskişehir, Konya, Adana, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

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4 Eylül 2026 Cuma namazı saatleri, cuma namazını camilerde eda edecek vatandaşların gündeminde. Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde kılınıyor ve namaz saati illere göre değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 4 Eylül 2026 namaz vakitlerine göre Eskişehir’de öğle vakti 13.02, Konya’da 12.54, Adana’da 12.43, İzmir’de ise 13.16 olarak belirlendi. Peki bugün cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, İzmir ve 81 il için 4 Eylül 2026 cuma namazı saatleri...4 Eylül 2026 Cuma günü camilere gidecek vatandaşlar, yaşadıkları şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Cuma namazının vakti, cuma günü öğle namazı vaktinin girmesiyle başlıyor. Güneşin konumuna göre hesaplanan öğle vakti ise Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 4 Eylül 2026 tarihli namaz vakitlerine göre İstanbul’da öğle ezanı saat 13.08’de, Ankara’da 12.53’te okunacak.

Eskişehir, Konya, Adana ve İzmir’de de cuma namazı saatleri farklılık gösteriyor.

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026?

Eskişehir’de 4 Eylül 2026 Cuma günü öğle vakti saat 13.02 olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Eskişehir için yayımladığı namaz vakitleri şöyle:

İmsak: 04.54Güneş: 06.21Öğle: 13.02İkindi: 16.40Akşam: 19.33Yatsı: 20.54

Buna göre Eskişehir’de cuma namazı için esas alınacak öğle vakti 13.02.

KONYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026?

Konya’da 4 Eylül Cuma günü öğle vakti saat 12.54.

Diyanet’in Konya için açıkladığı günlük namaz vakitleri:

İmsak: 04.51Güneş: 06.15Öğle: 12.54İkindi: 16.31Akşam: 19.23Yatsı: 20.42

Konya’da cuma namazı için öğle vakti 12.54’te giriyor.

ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026?

Adana’da cuma namazı için öğle vakti 12.43 olarak hesaplandı.

4 Eylül 2026 Adana namaz vakitleri:

İmsak: 04.42Güneş: 06.05Öğle: 12.43İkindi: 16.20Akşam: 19.11Yatsı: 20.29

Buna göre Adana’da 4 Eylül Cuma günü cuma namazı vakti 12.43’te giriyor.

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 4 EYLÜL 2026?

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İzmir’de 4 Eylül 2026 Cuma günü öğle vakti saat 13.16 olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının İzmir için yayımladığı vakitler şöyle:

İmsak: 05.11Güneş: 06.36Öğle: 13.16İkindi: 16.53Akşam: 19.45Yatsı: 21.05

İzmir’de cuma namazı için öğle vakti 13.16’da başlıyor.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’da 4 Eylül 2026 Cuma günü öğle vakti 13.08.

Diyanet’in İstanbul için belirlediği vakitlere göre cuma namazı vakti saat 13.08’de giriyor.

ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Başkent Ankara’da 4 Eylül Cuma günü öğle vakti 12.53 olarak belirlendi.

Ankara’da cuma namazı için esas alınacak vakit saat 12.53.

4 EYLÜL 2026 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet namaz vakitlerine göre 4 Eylül 2026 Cuma günü 81 ilde öğle vakitleri şöyle:

İl Cuma namazı / Öğle vakti

Adana 12.43

Adıyaman 12.31

Afyonkarahisar 13.02

Ağrı 12.12

Aksaray 12.48

Amasya 12.41

Ankara 12.53

Antalya 13.01

Ardahan 12.13

Artvin 12.17

Aydın 13.13

Balıkesir 13.13

Bartın 12.55

Batman 12.20

Bayburt 12.23

Bilecik 13.04

Bingöl 12.22

Bitlis 12.16

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Bolu 12.58

Burdur 13.03

Bursa 13.08

Çanakkale 13.19

Çankırı 12.50

Çorum 12.44

Denizli 13.08

Diyarbakır 12.23

Düzce 13.00

Edirne 13.18

Elazığ 12.27

Erzincan 12.26

Erzurum 12.19

Eskişehir 13.02

Gaziantep 12.35

Giresun 12.31

Gümüşhane 12.26

Hakkari 12.09

Hatay 12.40

Iğdır 12.08

Isparta 13.02

İstanbul 13.08

İzmir 13.16

Kahramanmaraş 12.36

Karabük 12.54

Karaman 12.51

Kars 12.12

Kastamonu 12.49

Kayseri 12.42

Kırıkkale 12.50

Kırklareli 13.15

Kırşehir 12.48

Kilis 12.36

Kocaeli 13.04

Konya 12.54

Kütahya 13.04

Malatya 12.31

Manisa 13.14

Mardin 12.21

Mersin 12.46

Muğla 13.11

Muş 12.18

Nevşehir 12.45

Niğde 12.46

Ordu 12.33

Osmaniye 12.39

Rize 12.22

Sakarya 13.03

Samsun 12.39

Siirt 12.16

Sinop 12.44

Sivas 12.36

Şanlıurfa 12.29

Şırnak 12.14

Tekirdağ 13.14

Tokat 12.38

Trabzon 12.25

Tunceli 12.26

Uşak 13.07

Van 12.11

Yalova 13.07

Yozgat 12.45

Zonguldak 12.57

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Bu nedenle cuma namazı saatini öğrenmek için bulunulan şehirdeki öğle namazı vakti dikkate alınır.

Cuma namazından önce hutbe okunur, ardından cemaatle namaz kılınır. Camilerde uygulamadaki birkaç dakikalık farklılıklar bulunabileceği için özellikle namaza yetişmek isteyenlerin öğle ezanından önce camide olması uygun olur.

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BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?

Diyanet İşleri Başkanlığının 4 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Bu haftaki hutbede Hz. Muhammed’in güzel ahlakı üzerinden doğruluk, kardeşlik, yardımlaşma, komşuluk, işçi hakkı ve toplumsal sorumluluk konularına dikkat çekiliyor.

4 EYLÜL CUMA NAMAZI SAATLERİ

4 Eylül 2026 Cuma günü cuma namazının vakti illere göre değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerine göre cuma namazı için öğle vakti; Eskişehir’de 13.02,Konya’da 12.54,Adana’da 12.43,İzmir’de 13.16,İstanbul’da 13.08,Ankara’da 12.53’te giriyor.