16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi! Bölge trafiği rahatlayacak: Açılış tarihi belli oldu

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Projenin tarihsel sürecine ve önemine değinen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Bakan olduktan sonra 2016'da ihalesi yapılan, 2017'de temeli atılan ancak o dönem içerisinde yüklenici firmanın sıkıntıları ve bazı kamulaştırma problemleri nedeniyle uzayan daha sonraki dönemlerde hız kazanan önemli bir projenin bitmek üzere olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu proje sadece Malatya'yı ilgilendiren bir çalışma değil, Doğu'daki 16 ili doğrudan ilgilendiriyor. Malatya'nın kavşak noktasında olmasından dolayı Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelen araçların mevcut çevre yolunda tıkanıklıklar yaşaması hem ekonomik anlamda sıkıntılara neden oluyordu hem de yolcuların konforundan vazgeçmelerine yol açıyordu. Proje bittiğinde hem konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacak hem de yakıt ve zaman ekonomisi anlamında ciddi faydalar sunulacak" dedi.