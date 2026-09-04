Kahramanmaraş'taki okul katliamında ilk duruşma! Aileler adalet bekliyor: 'Bu karar topluma yön verecek'

1

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Beşiktaş’ın genç golcüsü Samsunspor'a gitti! Yüksel Yıldırım istedi, Serdar Adalı tek şartla izin verdi

Duruşma öncesi ailelerin avukatı Özcan Kara, bu yargılama sonunda verilecek kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olup ve topluma yön vereceği söyledi.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava bugün Kahramanmaraş Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesi ailelerin avukatı Özcan Kara, basın açıklamasında bulundu.

Manisa'da deneme amaçlı ekti, sonuçları şaşkına çevirdi! Üreticiler bağa akın etti: Kapış kapış satılıyor

Avukat Özcan Kara, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca işlenmiş katliamlarından birinin yargılamasına başlandığını belirterek, "Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir. Bu davada savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve 30 yıla kadar hapis cezası talep etmekte. Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Bu iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahlar, evde 7 adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve 2 adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterilmekte. Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmede bulundurmaktadır. Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır. Biz bu hunharca katliamın oluşmasına sebep veren şüphelilerin en ağır cezayı almaları için elimizdeki tüm hukuki mücadeleleri vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden çocukların aileleri duruşmaya katıldı.