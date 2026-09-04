CUMA HUTBESİ 4 EYLÜL 2026: “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” hutbesi tam metni
4 Eylül 2026 Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” oldu. Hutbede doğruluk, güzel ahlak, kardeşlik, toplumsal sorumluluk, işçi hakkı, komşuluk ve yardımlaşma üzerinde duruldu. Peki bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne, 4 Eylül Cuma hutbesinde hangi mesajlar verildi? İşte Diyanet’in 4 Eylül 2026 Cuma hutbesine ilişkin ayrıntılar...
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4 Eylül 2026 Cuma hutbesi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu haftaki hutbe, Türkiye genelindeki camilerde Cuma namazı öncesinde okunacak. Diyanet’in 4 Eylül tarihli Cuma hutbesinin başlığı “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi.Hutbede Hz. Muhammed’in güzel ahlakı üzerinden doğruluk, sevgi, kardeşlik ve insanlara karşı sorumluluk konuları ele alındı. Güzel ahlakın yalnızca kişinin kendi hayatıyla sınırlı olmadığı; aileden iş hayatına, komşuluktan ticarete kadar günlük yaşamın her alanına yansıması gerektiği vurgulandı.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
4 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” oldu.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hutbede, Hz. Muhammed’in ahlakının yalnızca yaşadığı döneme ait bir örnek olmadığı, bütün insanlık için yol gösterici yönler taşıdığı ifade edildi.Hutbede Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in ahlakına ilişkin yer alan övgü hatırlatılırken doğruluk ile iyilik arasındaki bağa dikkat çekildi.Yalanın insanı kötülüğe sürüklediğine ilişkin hadis de hutbenin öne çıkan mesajları arasında yer aldı.
4 EYLÜL CUMA HUTBESİNDE GÜZEL AHLAK VURGUSU
Bu haftaki hutbenin merkezinde güzel ahlak bulunuyor.Diyanet, iman ile ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekerken insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğin önemini de hatırlattı.Hutbede birbirinden nefret etmeme, haset etmeme ve insanlar arasındaki bağları koparmama çağrısı yapıldı.Toplumsal huzurun korunmasında kardeşliğin ve güzel davranışların önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.
4 Eylül Cuma hutbesinde günlük hayatı ilgilendiren mesajlara da yer verildi.Diyanet, Hz. Muhammed’in örnekliğinin aile, eğitim, çalışma hayatı ve ticaret dahil hayatın tamamını kapsadığına dikkat çekti.Hutbede işçinin ücretinin zamanında ödenmesi gerektiği hatırlatılırken komşuluk hakkına da vurgu yapıldı.İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, yetimleri gözetmek ve hastaları ziyaret etmek de insanın ahlaki sorumlulukları arasında sıralandı.Bu bölümde güzel ahlakın yalnızca sözle değil, insanların birbirlerine karşı davranışlarıyla ortaya çıktığı mesajı öne çıktı.
DİYANET’TEN “GÖRÜNÜR OLMA” MESAJI
Hutbenin dikkat çeken bölümlerinden biri de günümüz insanının hayat tarzına ilişkin değerlendirmeler oldu.Diyanet, maddi değerleri öne çıkaran ve “görünür olmayı” temel hedef haline getiren anlayışın insanları etkilediğine işaret etti.Buna karşılık Hz. Muhammed’in güler yüzü, nezaketi ve insanlara karşı hassas yaklaşımının örnek alınması gerektiği belirtildi.İnsan onuruna uygun bir yaşamın, güzel ahlakı tanımak ve günlük hayata taşımakla mümkün olacağı ifade edildi.
4 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİNDEN ÖNE ÇIKAN MESAJLAR
Diyanet’in “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” başlıklı hutbesinde öne çıkan başlıklar şöyle oldu:Doğruluktan ayrılmamak,yalan ve kötü davranışlardan uzak durmak,insanlar arasında sevgi ve kardeşliği güçlendirmek,işçinin hakkını zamanında vermek,komşuları ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek,yetimlere sahip çıkmak,hastaları ziyaret etmek,aile, eğitim, iş ve ticaret hayatında güzel ahlakı esas almak.
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ 4 EYLÜL 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Eylül 2026 Cuma hutbesini “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” başlığıyla yayımladı.Hutbede Hz. Muhammed’in güzel ahlakının günlük hayata taşınması gerektiği vurgulanırken doğruluk, kardeşlik, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk konularına dikkat çekildi.Hutbe, güzel ahlaka erişmek ve kötü ahlaktan uzak kalmak için yapılan duayla tamamlandı.
İşte 4 Eylül Cuma Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi tam metni...
PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK
Ey Fahr-i Kâinat Efendimiz!
Veladetinin sene-i devriyesinde, “Ne mutlu beni görmeden iman edenlere”[1] diyerek müjdelediğin kardeşlerin olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ümmetin olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm sana, âline ve ashabına olsun.
Aziz Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Cenâb-ı Hakk’ın “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin”[2] övgüsüne mazhar olan, ilahî mesajın nasıl hayat bulacağını gösteren bir kılavuzdur. Ve onun ahlakı, yaşadığı çağda kalan ya da uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Efendimiz (s.a.s)’in rahmet mesajlarında bütün insanlık için hikmetler vardır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) buyurdular ki: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”[3] Yine buyurdular ki: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…”[4] Ve yine buyurdular ki: “Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır; İslam ahlakının özü hayâdır.”[5]
Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s), iki cihan saadetinin yolunu “Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır”[6] hadis-i şerifleriyle göstermiştir. İman ile ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız”[7] sözleriyle vurgulamıştır. Toplumsal huzur ve barışı sağlamanın yöntemini ise, “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun”[8] uyarısıyla bizlere öğretmiştir.
Değerli Müminler!
Ailede, eğitimde, iş ve ticarette, hâsılı hayatın her alanında insanlığı iyiliğe ulaştıracak tüm hasletleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) haber vermektedir. “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır”[9] ayet-i kerimesi, bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. O, işçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödememizi emretmekte,[10] komşumuz açken tok olarak uyumaktan bizleri nehyetmektedir.[11] “Bir yetimin başını okşadın mı? Bir muhtacı doyurdun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi?” gibi sorularla da ahlaki sorumluluklarımızı bizlere hatırlatmaktadır.
Aziz Müslümanlar!
Bugün; maddeyi önceleyip manayı öteleyen, görünür olmayı yegâne hedef hâline getiren, fâni olanı bâkiye, yalanı hakikate tercih eden anlayış, hepimizi derinden etkilemektedir. Böylesi bir ortamda artık kendimizle yüzleşmeliyiz. Peygamberimiz (s.a.s)’in güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhu ile temsil ettiği nebevî ahlakını hayatımıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki; insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in cihanşümul ahlakını tanımaktan ve ona sımsıkı sarılmaktan geçmektedir.
Yüce Rabbimizden niyazımız, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu duasıdır: “Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur.”