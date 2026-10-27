CTE 2027 naklen atama takvimi yayımlandı: Başvuru tarihleri açıklandı

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2027 yılı kurum içi naklen atama (tayin) takvimini resmi web sitesi üzerinden yayımladı. Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin yer değişikliği taleplerini kapsayan takvimle birlikte başvuru, değerlendirme ve atama sonuçlarının açıklanacağı tarihler belirlendi.

Yayımlanan duyuruya göre; isteğe bağlı ve mazeret (eş, sağlık, öğrenim vb.) durumuna bağlı tayin talebinde bulunacak personelin başvuru şartlarını ve sürecini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

2027 CTE TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

CTE 2027 yılı naklen atama başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda dijital ortamda alınacak. Personel, yer değişikliği taleplerini Adalet Bakanlığı UYAP Personel Portalı üzerinden elektronik imza veya e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak iletebilecek.

Şahsen, posta veya dilekçe ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Bu nedenle adayların tercih ve mazeret belgelerini belirtilen son başvuru tarihine kadar sisteme eksiksiz yüklemesi büyük önem taşıyor.

KİMLER CTE NAKLEN ATAMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR? (ŞARTLAR NELER?)

2027 yılı isteğe bağlı naklen atama döneminde tercih yapacak personelin belirli kıdem ve hizmet süresi şartlarını karşılaması gerekiyor:

Bulunduğu Yerde Hizmet Süresi: Görev yapılan kurumda ve bölgede zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmak,

Adaylığın Kaldırılması: Aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayıp asli memurluğa atanmış olmak,

Mazeret Belgeleri: Eş durumu, sağlık ya da eğitim mazeretiyle başvuru yapacak personelin gerekli resmi belgeleri sisteme eklemesi.

CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü atama kurulu tarafından değerlendirme süreci başlayacak. Puan sıralaması, kadro imkanları ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirmelerin ardından atama sonuçlarının ilan edilen tarihte duyurulması bekleniyor.

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Ataması gerçekleşen personelin ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama tarihleri de sonuç ilanıyla birlikte netlik kazanacak.