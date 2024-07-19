Crowdstrike nedir? Crowdstrike Arızası > Crowdstrike falcon sensor ne demek, ne işe yarar?

Crowdstrike nedir, crowdstrike falcon sensor virüs mü? ABD merkezli teknoloji şirketi Crowdstrike sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastanelerde de büyük kesintiler yaşanıyor.

Crowdstrike, kısa bir süre önce web sitesinde bir açıklama yayınlayarak çökmelerin “Falcon sensörü” ile ilgili olduğunu söyledi. Falcon sensörü, güvenlik verilerini toplamak için iş bilgisayarlarına kurulan bir yazılım. Açıklama şöyle devam ediyor:

Belirtiler, Falcon sensörüyle ilgili bir hata kontrolü / mavi ekran hatası yaşayan ana bilgisayarları içeriyor.Mühendislik ekiplerimiz bu sorunu çözmek için aktif olarak çalışmaktadır. Paylaşacak daha fazla bilgimiz olduğunda durum güncellemeleri aşağıda yayınlanacaktır.

Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü Michelle McGuinness, kesintinin bir hack ya da siber güvenlik olayı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

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CROWDSTRİKE NEDİR

CrowdStrike, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren öncü bir şirkettir. Bulut tabanlı uç nokta güvenliği, tehdit istihbaratı ve siber saldırı tespiti ve önleme hizmetleri sunar. CrowdStrike'ın en bilinen ürünü olan Falcon güvenlik platformu, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder ve engeller.

Şirket, kurumsal ağları ve cihazları korumak için gelişmiş analizler, makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerini kullanır.

CROWDSTRİKE FALCON SENSOR VİRÜS MÜ?

CrowdStrike güncellemesinin ardından yaşanan mavi ekran sorununu çözmek için ilk önerilen çözüm, bilgisayarın güvenli modda açılmasıdır. Güvenli modda açılan bilgisayarda, csagent.sys dosyasının adının değiştirilmesi ve ardından sistemin yeniden başlatılması gerektiği belirtilmiştir.

CROWDSTRIKE ŞİRKETİ KİME AİT?

CrowdStrike, 2011 yılında George Kurtz, Dmitri Alperovitch ve Gregg Marston tarafından kuruldu ve 2019 yılında halka açıldı (NASDAQ: CRWD). Şirket, dünya genelinde geniş bir müşteri tabanına hizmet veriyor ve siber güvenlik sektöründe lider konumda yer alıyor.

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CROWDSTRİKE MAVİ EKRAN PROBLEMİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

İlk çözüm olarak bilgisayarın güvenli modda açılması csagent.sys dosyasının rename edilip sistemin boot edilmesi gerektiği öne sürüldü.