Çorum’da silahlı saldırıya uğrayan 2 genç yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırgan, M.Y. (17) ile E.Ö. (18) isimli şahısları tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede tahkikat yapılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.