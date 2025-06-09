GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum'da piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı

Çorum'da piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı

09.06.2025 - 08:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çorum'da piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı

Çorum'da piknik yapan vatandaşların üzerine çardak çöktü. Çardağın altında kalarak yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çakır köyünde şenlik alanında piknikçilerin üzerine çardak çöktü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken çardağın altında kalan P.C., K.K.A., Hatice C. ve Mustafa O.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel Haberler

İzmir'de 76 yıllık gelenek sürdürülüyor: Ilıcalılar bayramda buluştu
#Gündem

İzmir'de 76 yıllık gelenek sürdürülüyor: Ilıcalılar bayramda buluştu

Türkiye'de sadece Amasya'da var! Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor
#Gündem

Türkiye'de sadece Amasya'da var! Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor, kilosu 4 bin eurodan satılıyor

İzmir'de kafa kafaya facia: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
#Gündem

İzmir'de kafa kafaya facia: 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı