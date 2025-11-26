Çorum’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 01:29

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’un İskilip ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Bölgesi Mal Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 AGH 867 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

