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Çorum'da kayarak dereye uçan araç sürücüsü yara almadan çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde kar sebebiyle kayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

04.12.2024 - 17:23 | | İHA
Çorum'da kayarak dereye uçan araç sürücüsü yara almadan çıktı

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysal S. yönetimindeki 14 ABG 918 plakalı otomobil, kar sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alındı.

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