Çorum’da hafif ticari araç kamyona çarptı kazada 3 kişi yaraladı

08.04.2026 - 00:40

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaraladı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Alacahöyük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Yusuf A. idaresindeki 28 AEN 196 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki İsa Ş. yönetimindeki 66 AAN 107 plakalı kamyonun sol arka kısmına çarptı. Kazada, Yusuf A. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan Samet K. vel Leyla A. ile diğer aracın sürücüsü İsa Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

