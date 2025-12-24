Çorum'da ekmek fiyatlarına bu sene zam yok! 23 Aralık'tan itibaren geçerli oldu

Çorum’da fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 15 TL’ye yükselirken, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nde üretilen 210 gram ekmek 10 TL’den satılmaya devam edecek.

Çorum Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla birlikte, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 23 Aralık itibarıyla 15 TL oldu. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise vatandaşın bütçesini korumaya devam ediyor.

Halk Ekmek’te ekmek fiyatlarına herhangi bir artış yapılmazken, 210 gram ekmek 10 TL’den satılıyor. Ayrıca Çorum Belediyesi’nin sosyal destek uygulamaları da devam ediyor. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler, 7,5 TL’den temin ediliyor. Çorum Belediyesi, güvenli, kaliteli ve hesaplı ekmek anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.