GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

30.10.2025 - 23:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (AA)

Çorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 53. Sokak'ta Mehmet B.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Mehmet B. (48) ile Serpil B. (51), Sümbül B, Medet B. (53), Şenel B, Ayaz B. (11) ve Ali B. (13) yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Mehmet, Serpil, Medet ve Sümbül B, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 3 kişiye ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Öte yandan bir itfaiye eri, yanan evin içinde bulduğu Türk bayrağını evden çıkararak, ailenin yakınlarına teslim etti.

Güncel Haberler

Resmi Gazete’de yayımlandı: Papara’nın faaliyet izni iptal edildi
#Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: Papara’nın faaliyet izni iptal edildi

Iğdır'da trafik kazası: Motosiklet ile otomobil çarpıştı
#Gündem

Iğdır'da trafik kazası: Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
#Gündem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem