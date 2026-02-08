Çorum'da bağ evinde yangın çıktı: Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Çorum'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Eskiekin Bağları mevkisinde yurt dışında yaşayan gurbetçiye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.