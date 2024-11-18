Çorum'da anne ve 14 yaşındaki oğlu evde çıkan yangında öldü! Yangında korkunç detay ortaya çıktı

İlçenin Şenyurt Mahallesi 9’uncu Caddesi’nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki Fatma Makineci’nin oturduğu dairede saat 03.30 sıralarından yangın çıktı. Daireden gelen patlama seslerine uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapı ve pencereyi kırarak içeri giren ekipler, evde Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı.

EVİN BİRÇOK YERİNE TİNER VE JEL DÖKÜLMÜŞ

Makineci’nin oğlu Mert Kaan Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya da kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede evin birçok yerine tiner ve jel dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci’nin evi ateşe verdiği üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.