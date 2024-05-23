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Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

23.05.2024 - 18:23 |
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem Amasya’da da hissedildi

Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem komşu il Amasya’da da hissedildi.

Çorumda 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, yerin 13 kilometre derinliğinde yaşanan deprem 2 saniye sürdü. Paniğe kapılan vatandaşlar evlerden sokaklara çıktı. AFAD Amasya İl Müdürlüğü depremden etkilenen bina olup olmadığı konusunda çalışma başlattı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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