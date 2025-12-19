Çorum Laçin'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Laçin ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çamlıca köyünde çobanlık yapan Veysal Duran, kaybolan keçilerini bulmak için gittiği Sıtma köyünde 19 DZ 996 plakalı otomobilini park etti.
Bu sırada otomobilden duman yükseldiğini fark eden Duran, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan 6 kayıp keçinin henüz bulunamadığı öğrenildi.