Çorum Belediyesi için personel alımı noter kurası tamamlandı

20.01.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum Belediyesi iştirak şirketleri bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı için kura çekimi yaparak süreci tamamladı.

Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi bünyesindeki 192 pozisyon için yapılan toplam 11 bin 258 başvurunun ardından, yoğun talep gören 10 branş için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi, noter huzurunda elektronik sistemle yapıldı. Canlı yayınlanan çekilişle, 9 bin 317 aday arasından mülakata girmeye hak kazanan isimler belirlendi. Kura sonuçlarının tam listesi Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)’in web sayfasında yayınlandı.

