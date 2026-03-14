Çorlu'da iki motosiklet çarpıştı 3 kişi yaralandı

14.03.2026 - 01:54

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu üzerinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çevre Yolu üzeri Yeni Mezarlık Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ergene istikametine seyreden E.E.K.’nin kullandığı motosiklet ile M.E.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası iki motosikletin devrilmesi sonucu sürücüler ve yolcu A.A. yaralandı. Yaralanan 3 genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından incele başlatıldı.

#Gündem

Hatay Kırıkhan'da müstakil ev alevlere teslim oldu
#Gündem

Hatay Kırıkhan'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Brezilya, Donald Trump'ın danışmanı Beattie'ye vize vermedi
#Dünya

Brezilya, Donald Trump'ın danışmanı Beattie'ye vize vermedi