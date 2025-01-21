Bazı gıdalar ister istemez yaşlanmanızı hızlandırıyor olabilir. Özellikle bu gıda maddelerini gereğinden fazla tüketmek, vücutta geri döndürülemeyecek hasarlara bile sebep olabiliyor.

Birçok çalışma, popüler diyetlerle yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceliyor: Akdeniz diyeti, yaşlanma sürecini yavaşlatma etkisi gösterirken, antioksidanlar ve E vitamini ile kolin gibi besinler açısından zengin yiyecekler bilişsel sağlığı koruyucu bir etkiye sahip gibi görünüyor. Peki ya ters etki yapan yiyecekler?

1. Kahve

Sabahları biraz enerjiye mi ihtiyacınız var? O zaman kahvenizi sınırlı tutmak isteyebilirsiniz. Günde altı fincandan fazla kahve içen kişiler, daha az kahve içenlere göre daha küçük beyin hacmine sahip olma eğiliminde ve demans teşhisi konma riski yüzde 53 daha yüksek. Bazı araştırmalar, her 100 mg kafeinin (yaklaşık bir fincan kahve kadar) 2,4 yıl hızlanmış yaşlanma ile ilişkili olduğunu buldu. Ama belki kahve alışkanlığınızdan tamamen vazgeçmenize gerek yok.

Çok tüketildiğinde hızlı yaşlandıran 6 gıda! (Peki ama neden?)

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