Çok sayıda TB-2 göreve hazır! 20 saat havada kalacak

CNN Türk ekibi Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik sınır ötesi operasyonları yürüttüğü özel alana girdi. Çok sayıda Bayraktar TB-2 ve Akıncı'nın da olduğu alanda önemli bilgiler verildi.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, sınır ötesi harekatın yapıldığı özel alanda önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "CNN Türk ekibi olarak Suriye sınırındayız, Türkiye’nin sınır ötesi hava harekatını yakından takip ediyoruz. Özel izinle girdiğimiz çok kritik, önemli bir noktadayız. Hava harekatında SİHA’ların hareket ettiği, yönlendirildiği, harekata katıldığı nottadayız. Son derece önemli, ilk defa CNN Türk ekranlarında görüyorsunuz, Bayraktar TB-2 SİHA hava harekatında önemli bir rol oynuyor.

‘LOKASYON SÖYLEYEMİYORUZ ÖZEL İZİNLE GİRDİK’

Burası Suriye sınırı, çok kritik bir nokta, Suriye ve Irak’ın Kuzeyinde terör mevzileri imha ediliyor. Zaman zaman F-16'lar havalanıyor. Çoğu zaman SİHA’lar katılıyor ve hedefleri tam isabetle vuruyor. Hava harekatı devam ediyor. Oradaki terör unsurları tespit ediliyor hem MİT’in saha ajanlarının çalışmaları hem de SİHA’ların aktif bir şekilde bölgedeki faaliyetleri sayesinde çok büyük bir başarı elde ediliyor. Güvenlik gerekçesi ile bulunduğumuz lokasyonu söyleyemiyoruz, özel izinle girdik. Şu anda Bayraktar TB-2 hazırlandı biraz sonra pistten kalkacak, Suriye’nin kuzeyindeki hedeflere doğru gidecek. Bu SİHA’lar istihbarati çalışmalar neticesinde havalanıyor.

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‘DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK SİHA’LARINDA’

Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor, SİHA’lar önemli rol oynuyor. Bayraktar TB-2 30 ülkeye ihraç edildi. Dünyanın gözü Türk SİHA’larında, Türkiye kendi SİHA’ları ile operasyonlarını icra ediyor.

‘20 SAAT HAVADA KALACAK’

Bayraktar TB-2 havalandı. İstikameti Suriye’nin kuzeyi, 20 saat havada kalacak, görevini tamamladıktan sonra yeniden bu noktaya inecek.

‘ÇOK SAYIDA TB-2 GÖREVE HAZIR’

Bir başka noktayı göstereceğiz. Benim bulunduğum Suriye sınırında önemli ve kritik alanda bir tane SİHA yok bir tane AKINCI yok, çok sayıda TB-2 göreve hazır. Biri iniyor biri kalkıyor.

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