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Çok konuşulur: Amasyalı çiftçiden halı yıkama yöntemi!

16.06.2025 - 10:24Güncellenme Tarihi:
Çok konuşulur: Amasyalı çiftçiden halı yıkama yöntemi!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ot biçmek için kullanılan motorlu tırpanı halı yıkama makinesine dönüştürerek evindeki bütün halıların yıkanmasını sağladı.

Çiftçi, ailece yıkadıkları halıların pırıl pırıl olduğu o görüntüleri "halı yıkamada çığır açtık" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.
Eşinin kendisinden halıların yıkanmasına destek olmasını istemesi üzerine tarlasında kullandığı ot biçme makinesinin ucuna fırça aparatı ekleyen 3 çocuk babası Serkan Karakuş, halı yıkama işini kolaylaştırdı. Bu yöntemle fırçalarla elle yıkamaya göre daha hızlı sonuç elde etmeleriyle zamandan tasarruf edip daha az efor sarf ettiklerini söyledi.

Çok konuşulur: Amasyalı çiftçiden halı yıkama yöntemi

Tozunu alıp suyla ıslayarak temizleyici döktükleri halının üstünde tırpanın korumalığı sayesinde su sıçratmadan ot biçer gibi manevra yaptıklarını anlatan Karakuş, "Halı yıkamada çığır açtık. Köyümüzün eskileri bu görüntüleri görseydi çok şaşırırdı" diye konuştu.

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